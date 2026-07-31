Magal Touba 2026 : le ministère de l'Hydraulique met en service cinq postes avancés pour le ravitaillement en eau

Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba 2026, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office des Forages Ruraux (OFOR), déploie un dispositif spécial de ravitaillement en eau afin de garantir un approvisionnement continu au profit des populations et des pèlerins.



Selon le ministère, cinq (5) postes avancés autonomes ont été rendus opérationnels afin de coordonner les interventions sur le terrain. Ils sont implantés aux forages de Ndamatou, Penthium Ndindy, Baye Lakhad, à la sous-préfecture de Ndame ainsi qu’à Darou Tanzil, couvrant ainsi les principales zones de Touba.



Pour assurer une coordination efficace des opérations, le ministère indique que cinq (5) postes avancés autonomes sont opérationnels (forages Ndamatou, Penthium Ndindy, Forage Baye Lakhad, sous-préfecture de Ndame et Darou Tanzil) et couvrent les différentes zones de la cité religieuse.



Les opérations de ravitaillement sont renforcées par la mobilisation de 130 camions-citernes, destinés au remplissage des bassins d'eau ainsi que des ouvrages de stockage (bâches, citernes et autres réservoirs).