MMA : Moustapha Diakhaté s'impose dès le premier round pour ses débuts à la PFL

Le Sénégalais Moustapha Diakhaté a parfaitement lancé sa carrière à la Professional Fighters League (PFL), ce vendredi 31 juillet 2026 à New York. Face à l'Américain Darryl Walker, il a remporté le combat dès le premier round, s'imposant avec autorité.



Une entrée réussie pour le combattant sénégalais, qui confirme son potentiel dans la prestigieuse organisation américaine et se pose déjà comme un sérieux prétendant dans la catégorie des mi-lourds.



