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Grand Magal de Touba : la Croix-Rouge a secouru 566 pèlerins dont 92 enfants égarés



Grand Magal de Touba : la Croix-Rouge a secouru 566 pèlerins dont 92 enfants égarés
Dans le cadre du Grand Magal de Touba qui se déroule ce dimanche 02 août la Croix-Rouge du Sénégal dit avoir secouru 566 pèlerins dont 92 enfants égarés, alors que 448 secouristes  ont été déployés dans la ville sainte. Cette information a été donnée par Ibrahima Laye Thiome, responsable Premiers secours de la Croix-Rouge sénégalaise, lors du journal de 12h de la RFM.

Par ailleurs, 57 volontaires ont été tenus à la disposition des différents secours de santé afin de servir d'appui pour la réception dans les urgences,  comme pour le transfert inter-service.  «Il s’agit d'apporter des bras supplémentaires pour l'appui de passage durant cette période de Magal», a-t-il précisé.

Pour rappel, le bilan des accidents de la route pour le Grand Magal de Touba continue de s'alourdir. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a dressé un nouveau bilan sécuritaire, faisant état de 21 décès enregistrés, ce dimanche 02 août 2026, à 7h.
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Dia Koussa

Dimanche 2 Août 2026 - 14:40


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