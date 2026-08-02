Septennat présidentiel au Sénégal : Aminata Touré clos le débat lancé par son camp politique

Nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Université Alioune Diop de Bambey, Baye Mayoro Diop avait relancé le débat sur le septennat présidentiel au Sénégal. Il avait même estimé que le mandat de cinq ans «ne correspond pas aux réalités économiques du pays», appelant à l'organisation d'un référendum pour faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans. Cette situation avait suscité un vif débat et une levée de boucliers.



Face à la polémique lancée par un membre de son parti Kiiray – Les Patriotes Républicains, Aminata Touré, Haut représentant du Président Diomaye Faye, a tenu a clarifier le débat. «Au Sénégal, il est clair que "nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de 5 ans". Ce sont des dispositions constitutionnels intangibles qui ne font l’objet d’aucun débat», a-t-elle écrit, comme pour recadrer l’initiateur de la polémique.



Avant Aminata Touré, plusieurs acteurs de la société civile avaient rejeté l’idée. «Un débat malsain qui menace directement la cohésion nationale et constitue une atteinte grave à la stabilité institutionnelle. Les instigateurs de cette idée destructrice doivent faire l'objet d'une plainte pour trouble à l'ordre public», avait écrit Babacar Ba, président du Forum du Justiciable.