Grand Magal de Touba : le bilan des sapeurs-pompiers grimpe à 21 morts

Le bilan des accidents de la route pour le Grand Magal de Touba continue de s'alourdir. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a dressé un nouveau bilan sécuritaire, faisant état de 21 décès enregistrés ce dimanche 02 août 2026, à 7h.



«La BNSP déployée dans la ville saine de Touba pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal édition 2026 a effectué jusqu'à ce jour, dimanche 2 août 2026, à 7 heures, 309 interventions impliquant 524 victimes», a d’abord précisé le Lieutenant Diouf, sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12h, ajoutant que «malheureusement 21 corps sans vie» ont été enregistrés.



Parmi toutes les interventions, 221 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant 472 victimes dont 451 assistés. Face à «une forte affluence au niveau de la Grande Mosquée mais également au niveau des accès de la commune», le secouriste a alerté qu’il y a «des risques de bousculades».



«Nous invitons les pèlerins à limiter leurs déplacements particulièrement au niveau des grands rassemblements et à surveiller de près les enfants de moins de 5 ans dans les grandes foules. Sans pour autant oublier les risques d'incendie au niveau des grandes cuisines, nous invitons les responsables à plus de vigilance, à éviter au maximum les feux nus sans surveillance et à respecter les consignes de sécurité», a-t-il conclu.