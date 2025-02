Grand-Mbour : un français mortellement poignardé par un malade mental

Un ressortissant français nommé René a été poignardé à mort par un malade mental d'une quarantaine d'années, mardi soir, à Grand-Mbour, sur la route de l'hôpital Thierno Mouhamadou Barro.





La victime, propriétaire du restaurant "Chez Vero", a été attaquée par un voisin connu pour ses troubles mentaux et son comportement agressif. Selon son épouse, Véronique Guignane Mbaye, le suspect avait déjà semé le trouble à plusieurs reprises et faisait l'objet de plaintes.



« J’avais signalé son comportement à son père et à la police, mais rien n’a été fait. Aujourd’hui, c’est mon mari qui perd la vie », a-t-elle déclaré.

L'agresseur a été interpellé par les forces de l'ordre et une enquête a été ouverte.