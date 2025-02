Grand Théâtre : Suivez en direct la grande rencontre tripartite entre le gouvernement, le syndicat et le patronat

Le gouvernement a convié les organisations syndicales et le patronat à une grande rencontre tripartite ce jeudi 27 février 2025. Cette initiative vise à établir un cadre de dialogue en vue de la conclusion d’un Pacte de stabilité sociale.



L’objectif principal de cette rencontre est d’ouvrir un espace d’échanges où syndicats et employeurs pourront exprimer leurs doléances et préoccupations. Le gouvernement, en retour, s’engage à proposer des solutions et à engager des négociations pour parvenir à un accord collectif.