Grand-Yoff : démantèlement d’une boulangerie clandestine insalubre, trois (3) personnes en garde à vue

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a procédé le 24 novembre 2025, vers 19 heures, au démantèlement d’une boulangerie clandestine située au garage Bignona, dans la Zone de Captage.



La Police nationale informe qu’une patrouille pédestre de la brigade de recherche est tombée sur un taudis niché au cœur du célèbre garage Bignona, dégageant une épaisse fumée. À l'intérieur, il a été découvert qu'il s'agissait d'une boulangerie clandestine tenue par trois (03) individus.



L'inspection des lieux, effectuée en présence des susnommés, a permis de découvrir :



• Deux cent vingt-sept (227) baguettes de pain étalées sur un drap inadapté où circulaient des vers de farine ;

• Une (01) machine archaïque de mélangeur de farine ;

• Deux (02) fours préchauffés avec du charbon ;

• Des cafards cohabitant avec les pains ;

• Onze (11) bouteilles d'eau ouvertes à l'air libre, servant à la préparation des pains ;

• Une vingtaine de plateaux en bois remplis de boules de farine ;

• Des moisissures microbiennes enveloppant les pains

• Huit (08) sacs de farine étalés à même le sol ;

• Des chariots inappropriés pour le transfert des aliments à l'intérieur de Dakar.



Poursuivant les constatations, la Police souligne qu’il a été noté que le lieu dégageait une odeur nauséabonde et se trouvait dans des conditions d’insalubrité inimaginables. L'ensemble de la machine de production a été saisi aux fins de scellé, et les locaux ont été fermés.



L'enquête primaire de proximité révèle que la boulangerie existait dans les conditions sus-décrites depuis plus d'une décennie.



Les individus ont été placés en garde à vue pour « production et vente d’aliments impropres à la consommation, tromperie sur la qualité, mise en danger de la vie d’autrui et violation de la réglementation des activités de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal ».