Grand Yoff : un faux médecin interpellé après avoir escroqué des patients

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, jeudi 27 novembre, un individu soupçonné d’avoir exercé illégalement la profession de médecin, usurpé une identité, escroqué plusieurs citoyens et utilisé de faux documents médicaux. Selon la police, l’enquête a débuté après la plainte d’un sexagénaire qui affirmait avoir remis 450 000 francs CFA au mis en cause, lequel s’était présenté comme médecin chargé de traiter un problème cardiaque persistant. L’homme avait prélevé du sang avant de fixer un second rendez-vous destiné à un diagnostic plus approfondi.



Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’intercepter le suspect à Khar Yalla. Il portait un sac contenant des documents sensibles, dont des ordonnances cachetées, des bulletins d’examen et de radiographie, des résultats d’analyses biologiques, des cartes d’abonnement médical, du matériel de suture, ainsi que diverses pièces administratives, parmi lesquelles deux cartes nationales d’identité, une carte Senelec, une carte Ecobank et une carte Auchan. La police a également retrouvé un certificat d’accouchement, un tensiomètre et plusieurs documents médicaux vierges.



Au cours de son audition, l’individu a reconnu avoir fréquenté plusieurs cliniques à Dakar et affirmé avoir consulté “des dizaines de patients” à leur domicile, à qui il prescrivait notamment des ordonnances ou administrait des soins. Les services de police soulignent que ces pratiques ont été réalisées sans aucune qualification médicale et constituent une mise en danger grave des patients concernés.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour « exercice illégal de la profession de médecin, usurpation d’identité, escroquerie, vol de documents médicaux, faux et usage de faux, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui. » L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles autres victimes.