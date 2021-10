Grand-Yoff: un peintre de 43 ans "viole" une fillette de 8 ans en pleine rue

Le peintre S. Diouf, 43 ans et établi à grand Médine, a été placé sous mandat de dépôt pour viol sur mineur et attentat à la pudeur. Les faits se sont déroulés le 12 octobre dernier à Grand-Yoff, plus précisément au quartier Djiddah.



Selon les informations de « L’Observateur », il aurait touché profondément les parties intimes de la fillette en pleine rue. Au environ de 19 heures, au moment où les membres de sa famille regardaient la télé, la petite victime, K. Bah, jouait seule dans la rue. C’est ainsi que le sieur Diouf s’est approché d’elle et s'est assis à ses côtés.



Discutant avec elle, il glisse sa main dans la culotte de la fillette, touchant ses parties intimes. Il a été surpris par une dame R. Cissé qui observait la scène depuis son balcon. Alerté, l’oncle de la fillette D.S. Niang a interpellé le peintre. Ce dernier a nié en bloc les accusations portées contre lui. Finalement, il sera conduit au commissariat de Grand-Yoff ou l’oncle a porté plainte pour viol. Il sera soutenu dans ses témoignages par la dame R. Cissé témoin de la scène.



Conduite à l’hôpital pour des examens gynécologiques, les résultats ont révélé des lésions d’égratignures sur le sexe de l’enfant. S.Diouf a été déféré au parquet de Dakar pour viol et attentat à la pudeur.