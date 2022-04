Grande Mosquée de Dakar : Traité de "grosse-tête", il poignarde son "ami" en pleine "Nafila"

La Grande Mosquée de Dakar a failli être le théâtre d’un meurtre dimanche soir, lors de la prière de «Nafila ». Traité de « grosse-tête », M.Y Diaby, âgé de 17 ans, a discrètement suivi son camarade Abdourahmane Bâ jusque dans l’enceinte du lieu culte, pour lui régler ses comptes. Alors que ce dernier avait le front au sol, il le poignarde à l’aide d’un tournevis dans le dos. Profondément touchée, la victime a été évacuée aux urgences de l’hôpital Principal.



« Il reproche à son ami d’enfance de l’avoir traité, la veille, de « grosse-tête » et choisit de laver cet affront de façon cruelle. L’Imam entame le dernier « rakka ». C’est le moment choisi par M.Y Diaby qui sort discrètement le tournevis de sa poche. Alors que son camarade et les autres fidèles s’étaient prosternés, il se relève et plante l’arme dans le dos de A. Bâ. Le coup est d’une telle violence que le tournevis s’est cassé », ont raconté des témoignages recueillis par L’Observateur.



Conduit au Commissariat de Rebeuss où il a été placé sous mandat de dépôt, Diaby a expliqué aux enquêteurs que son acte est motivé par le fait qu’il a eu, la veille, une altercation avec A.Bâ.