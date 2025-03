Grande rencontre tripartite : La FGTS/B dénonce son exclusion et exige le règlement des passifs

Absente lors de la grande rencontre tripartite entre syndicats, gouvernement et patronat, tenue le 27 février à Dakar, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) dénonce ce qu’elle qualifie « d'arbitraire de l'Administration du Travail » et des « manœuvres souterraines de quelques centrales aux abois ».



Dans une déclaration parvenue à PressAfrik, la centrale syndicale a salué « l’initiative du Gouvernement d’organiser cette rencontre tripartite malgré son caractère tardif, quel qu'en soit par ailleurs le justificatif ». Elle a également magnifié son « caractère inclusif et surtout sa quête d'une paix sociale durable, seul gage de développement ».



Toutefois, la FGTS/ B rappelle que sans tenir compte du passif non soldé des syndicats sectoriels, les « 4 centrales syndicales les plus représentatives avaient signé un pacte de stabilité économique qui les a stabilisées 10 ans durant mais a plongé beaucoup de secteurs dans l'instabilité matérialisée par les innombrables luttes des syndicats sectoriels qui les composent et sans lesquels il n'y a pas de centrales ».



Face à ce constat, la FGTS/B exige des modalités d'accords-partie de règlement du passif avant de s'engager dans un quelconque pacte de stabilité. « Nous faisons allusion entre autres aux contractuels de différents secteurs, à l’agro-alimentaire, aux Collectivités Territoriales, la prise en charge du régime indemnitaire sans oublier la survie du service postal et de DAKARNAV de même que la Compagnie Agricole de St Louis (CASL) est devenue une urgence régalienne », exhorte la centrale syndicale.



En outre, FGTS/B réclame la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2 est attendue à la suite de son récent passage en comité technique tous les autres projets de décret et d'arrêté en souffrance dans les pipelines.



Enfin, la FGTS/B exige le « paiement des salaires dus et la réintégration dans les plus brefs délais des 156 agents administratifs contractuels renvoyés du ministère de la santé et de l’action sociale et la régularisation de la décision des décisionnaires ».