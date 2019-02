Grave révélation de Sory Kaba : "dans 48 heures des Lobbys russes vont envoyer à Ousmane Sonko deux mallettes d'argent pour..."

Ces accusations du Directeur de Sénégalais de l’extérieur risquent de donner naissance à une nouvelle polémique sur le candidat de Pastef Les patriotes. En effet, selon Sory Kaba, Sonko a fait appel à des fonds venus de l’extérieur pour financer le reste de sa campagne.



«D’informations dignes de foi, il (Ousmane Sonko, ndlr) est financé par des Lobbys Russes. Aujourd’hui, il est en défaut d’argent après 4 jours de campagne électorale. Il cherche à utiliser ces Lobbys-là pour pouvoir continuer sa campagne électorale», révèle-t-il. Il s’agit, souligne-t-il, « de deux mallettes d’argent qui vont passer par la Guinée-Bissau ».



À l’en croire, cette révélation est « une manière d’alerter depuis Kolda pour mettre en garde l’opinion sénégalaise et internationale qu’ il (Ousmane Sonko) n’est pas encore arrivé à la tête de l’Etat et il a commencé à marchander notre République ».



Sory Kaba de poursuivre : «je réfléchis à haute voix pour demander à Mr Derneville qui l’accompagne de se tenir au carreau s’il ne veut pas avoir des démêlés avec la justice. Parce que de l’argent qu’il devait transiter de la Guinée-Bissau et qui est attendu dans les 48 heures au Sénégal, dans deux valises qui appartenaient à Ousmane Sonko pour l’appuyer dans sa campagne électorale, n’est pas digne de notre démocratie ».



Le Directeur des Sénégalais de l’extérieur est d’avis que les candidats à la présidentielle devaient tous déclarer leur patrimoine pour éviter de tels pratiques. «J’aurais bien aimé que dans ce contexte particulier, tous ceux qui sont candidats puissent faire, au moins à l’image du président de la République, Macky Sall, une déclaration de patrimoine. Que chacun puisse justifier l’origine des ressources qu’il utilise et dépense durant cette campagne électorale », lance-t-il sur la Rfm.



Les accusations ont été faites à la réunion des jeunes membres de la Cojer (le Convergence des jeunesses Républicaines) de Kolda où il était l'invité d'honneur.