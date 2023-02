Grève ITCTS-And Gueusseum: Babacar Ba invite le PM à discuter avec les syndicalistes

Après quatre (4) mois de grève, la méga-coalition ITCTS-And Gueusseum décrète, pour son 11e plan d’actions, une grève de 96 heures sur l’ensemble des structures sanitaires et hospitalières des collectivités territoriales suivie d’une marche nationale le vendredi 24 février 2023 à kafrine.



La méga-coalition compte poursuivre également, le boycott du programme élargi de vaccination (PEV) ainsi que les autres programmes. Cette situation à fait agir le Forum du justiciable.



Dans un communiqué, Babacar Bâ demande au Premier Ministre de "recevoir et à discuter avec la méga-coalition ITCTS-And Gueusseum pour trouver des accords durables dans l’intérêt de tous et dans les meilleurs délais ".



Enfin, il invite la méga-coalition ITCTS-And Gueusseum "d’observer le service minimum et de poursuivre son programme élargi de vaccination (PEV) pour éviter d’exposer davantage les jeunes enfants innocents dont le droit fondamental à la santé doit être respecté en toutes circonstances".