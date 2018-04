Grève dans le supérieur : les Pats décrètent une grève de 48 h

L’Intersyndicale des Personnels administratif, techniques et de service (Pats) des universités décrète une grève de 48 heures pour mettre leur ministère tutelle (Mesri) face à ses responsabilités.



Composé du Syndicat autonome des travailleurs des universités et des Centres universitaires (Sactuc); du Syndicat des travailleurs de l’Université de Gaston Berger (SYNTUS); de l’UNSAS/EPT de Thiès; du SYMPICS section UCAD; du SYNTRAS section COUD; du SYNTRAS section CROUS de l’UGB; du Syndicat Autonome du Centre des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (SARCOUS), les Pats vont suspendre le travailleurs pour 48 heures.



Ils dénoncent avec la dernière énergie l’attitude de la tutelle sur le "dilatoire" constaté et prend l’opinion nationale à témoin.



L'intersyndicale dégage "toute responsabilité sur toute perturbation que pourrait engendrée l’inertie du ministère quant aux revendications légitimes des travailleurs".



Ces universitaires ont souligné que depuis le séminaire tenu à Saly aucune avancée significative n’a été constatée par rapport aux revendications des syndicats».