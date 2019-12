Gréve de la faim de Guy Marius Sagna et Cie: l'un d'entre eux est dans un état grave et a subi deux crises

Arrêtés devant les grilles du Palais présidentiel, vendredi dernier suite à leur manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, Guy Marius Sagna et Cie ont débuté depuis mardi une gréve de la faim pour exiger leur liberté. Mais la diète commence à peser sur l'organisme de certains. L'un d'entre eux est dans un état grave, selon leur avocat Me Babacar Ndiaye joint par la Rfm.



"L'un des grévistes à savoir Malick Biagui, actuellement est très fatigué. Il est dans une situation très critique. Et d'ailleurs il a subi même deux crises", informe la robe noire.



Après avoir bénéficié de deux retours de parquet, l'activiste Guy Marius Sagna et ses camarades seront présentés au Doyen des juges, ce mercredi 4 novembre 2019 au tribunal de Dakar. Le procureur dans son réquisitoire introductif a décerné huit mandats de dépôt. Si le juge suit le réquisitoire les mis en cause risquent de passer leur premier nuit à la prison de Rebeuss.