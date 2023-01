Grève des transporteurs : trois individus arrêtés suite à des échauffourées à la gare routière de Thiès ce lundi

Ça a chauffé ce lundi, à la gare routière de Thiès ( 70 kilomètres de Dakar). Des chauffeurs et apprentis ont barré la route pour, disent-ils, aller en guerre contre leurs collègues qui ne veulent pas suivre le mot d'ordre de grève. Pis, des chauffeurs de taxi qui conduisaient tranquillement, ont été extirpés de leurs véhicules.



S'en est suivi des échauffourées. Trois personnes ont été arrêtées et conduites à la police centrale de Thiès, informe la Rfm. Une forte mobilisation des forces de l'ordre a été notée sur place, pour calmer les ardeurs.



Le collectif des syndicats du transport routier du Sénégal ont entamé une grève illimitée depuis la semaine dernière. Ses membres dénoncent ainsi les mesures prises par le gouvernement après l'accident tragique survenu dans la nuit de samedi 8 au dimanche 9 janvier, à Sikilo (Kaffrine) faisant 42 morts et 97 blessés.