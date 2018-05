Griezmann, Messi, Umtiti : Bartomeu évoque les dossiers chauds du Barça

Champion d'Espagne, le FC Barcelone ne peut se contenter d'un quart de finale de Ligue des champions. Après avoir perdu Neymar l'été dernier, les Catalans ont acheté Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho pour pallier au départ du Brésilien, mais les 'Blaugranas' ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et souhaitent enrôler Antoine Griezmann, ce qui ne sera pas une mince affaire.



Interrogé par 'Catalunya Radio', Josep Maria Bartomeu a bien évidemment dû parler du cas Antoine Griezmann : « Nous avons le plus grand respect pour les joueurs qui travaillent dans d’autres clubs. On doit terminer cet exercice et à partir du 1er juillet on parlera des arrivées et des départs. Et ça avec Griezmann et tout autre joueur ou équipe. Nous travaillons sur la saison prochaine. Cette saison a été réussie mais on essaye de progresser chaque année, mais ce sera à partir de juillet. Les propos de Messi sur Griezmann ? On a beaucoup parlé de ça, mais Messi ne décide pas du recrutement du Barça ».

Une énième prolongation de Messi ?

Le président du club a avoué que le FC Barcelone doit vendre avant de recruter : « Nous sommes un club qui a beaucoup de revenus et qui peut se permettre des recrutements, mais le monde du football est devenu fou depuis le départ de Neymar, on est en compétition contre des clubs appartenant à des états et nous nous devons être un club durable. Ce n’est pas un problème d’investissement, mais de contrôler la masse salariale, il faut continuer à trouver de nouvelles sources de revenus et des moyens pour rester compétitif ».



Le dirigeant du Barça a évoqué certains départs et une prolongation de contrat de Lionel Messi : « Yerry Mina sur le départ ? La décision appartient aux coachs, son cas était encore plus compliqué parce qu’il est arrivé en janvier. Mais évidemment qu’on compte sur lui parce qu’il est sous contrat. Je crois que Lionel Messi prolongera une fois encore et sera là encore un peu (son contrat expire en 2021, ndlr). Il est lié au Barça à vie, au-delà des papiers qu’il peut signer ».



« Je ne peux pas expliquer ce qu’ils gagnent, mais oui Sergi Busquets est un joueur fondamental pour le Barça. Je ne peux pas expliquer ce qu’on fait avec Busquets, mais il est important pour nous, déterminant pour notre jeu et très culé. Quitter le Barça comme Iniesta, c’est génial. J’aimerai qu’un jour il puisse avoir un départ comme celui d’Andrés. (...) C’est le moment de prolonger Samuel Umtiti. Mais nous ne pouvons pas sauter trois ou quatre échelles d’un coup, il faut respecter l’équilibre salarial », a indiqué Bartomeu au sujet des prolongations de Samuel Umtiti et Sergio Busquets.