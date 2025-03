Gros coup dur : Habib Diarra blessé à la cheville, manquera les prochains matchs des « Lions »

Touché à la cheville gauche dimanche contre Auxerre, le milieu et capitaine de Strasbourg Habib Diarra sera absent environ trois semaines.



Strasbourg a perdu Habib Diarra pour plusieurs semaines. Dimanche à Auxerre, le milieu et capitaine du Racing était sorti en première période, à la suite d'une frappe sur laquelle il s'était blessé tout seul.



Selon l’Equipe, l'IRM passée mercredi a confirmé une entorse de la cheville gauche. Le milieu de terrain de l’équipe du Sénégal sera donc absent pour les prochains matchs des « Lions » face au Soudan le 22 mars en Libye et au Togo (le 25 mars au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026.