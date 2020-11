Grosse polémique: presque toute l'équipe d'Uruguay positive au Covid-19

L'épidémie de Covid-19 tout comme la polémique ne cessent d'enfler dans les rangs de la sélection uruguayenne de football, qui compte désormais seize cas après l'annonce vendredi du test positif du défenseur Diego Godin (Cagliari).



Le gouvernement attend désormais des explications de la part de la Fédération uruguayenne de football tandis que l'Atlético de Madrid, où évoluent deux joueurs de la sélection testés positifs, dont Luis Suarez, est furieux.



Le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, a dénoncé le laxisme des mesures prises par la Celeste. « Ils n'ont pas été testés », a-t-il pesté jeudi auprès de la radio Cadena Ser. En Espagne « nous les contrôlons avant et après le match et l'entraînement », a-t-il ajouté.



Une plainte auprès de la Fifa ?

Selon les médias espagnols, La Liga entend déposer une plainte auprès de la Fifa. « Nous avons été prudents mais nous ne sommes pas invulnérables », s'est défendu Celso Otero, entraîneur adjoint de la Celeste.



Le ministre uruguayen de la Santé, Daniel Salinas, a également réclamé des explications auprès de la fédération « pour sa responsabilité dans le respect des protocoles ». M. Salinas s'est ému d'une photo partagée samedi sur Twitter montrant neuf joueurs, certains avec un thermos d'eau chaude et leur tasse de maté (infusion traditionnelle, ndlr) qu'ils auraient supposément partagée, réunis autour d'un barbecue. Cinq d'entre eux sont aujourd'hui positifs.



« Il y a eu une certaine insouciance », a estimé le ministre devant la presse. Le défenseur latéral Matias Vidal, premier joueur testé positif au sein de la sélection, après la victoire contre la Colombie (3-0), joue pour le club brésilien de Palmeiras, qui a eu 17 cas.



L'Uruguay, qui a longtemps gardé l'épidémie sous contrôle, voit le nombre d'infections augmenter légèrement (82 nouveaux cas en 24 heures), le pays de 3,5 millions d'habitants comptait jeudi 4.377 cas positifs et 69 décès.



