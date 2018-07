Grossesse en milieu scolaire, un CRIME contre la femme

Les professeurs supposés auteurs de ces grossesses sont coupables de délits de viol, de pédophilie et ont abusé de leur autorité pédagogique sur leurs élèves. C'est un CRIME contre la femme. Ce CRIME ne doit pas être traité comme un FAIT DIVERS.

- Les associations des femmes dont celle des femmes juristes (AJS) doivent se constituer partie civile et amener l'État à sanctionner ces criminels et les extirper de l'école;



- Les syndicats d'enseignants doivent lutter farouchement contre ce phénomène pour l'HONNEUR et la DIGNITÉ de cette très noble corporation;

-Les parents d'élèves ne doivent plus accepter le réglementent en dehors des juridictions;

-Les associations des étudiants ressortissants de ces localités doivent jouer un rôle de veille et d'alerte en sensibilisant nos sœurs, mais surtout à traduire devant les tribunaux tout criminel ayant abusé de son statut d'enseignant pour abuser d'une de leurs sœurs.

Pour une école saine et une affirmation de la femme, ce phénomène doit être criminalisé et les coupables extirpés de l'école sénégalaise.



Adama SADIO ADO