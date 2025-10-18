Guédiawaye : le fils d’un ancien procureur écroué pour « abus de confiance »

I. Diop, 33 ans, fils d’un ancien procureur de la République de Dakar et promoteur du centre « Académie Téranga », a été placé sous mandat de dépôt pour « abus de confiance. » Le jeune entrepreneur est accusé d’avoir trompé plusieurs partenaires, causant un préjudice financier estimé à plus d’un million de francs CFA, ainsi que la disparition d’un passeport français.



L’affaire a éclaté à la suite de deux plaintes, indique L’Observateur. La première, déposée par R. Niang, une Sénégalaise résidant en France, accuse I. Diop d’avoir perçu chaque mois 150 000 F CFA pour la scolarité de son fils de 15 ans, avant que celui-ci ne soit renvoyé pour “non-paiement”. Elle lui avait également confié le passeport français de l’enfant pour un voyage en Espagne, document que le mis en cause affirme avoir “perdu”.



La seconde plainte émane de P. G. Balayeré, directeur de l’école Ecomixte, qui réclame 1 143 000 F CFA d’arriérés. Son établissement avait signé un contrat avec l’Académie Téranga pour la scolarisation de 56 élèves, mais seuls des paiements partiels auraient été effectués avant que le promoteur ne rompe tout contact.



Après plusieurs convocations restées sans suite, I. Diop a fini par se présenter devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine de Guédiawaye. Face aux éléments recueillis, il aurait reconnu une partie des faits tout en invoquant des explications jugées peu convaincantes. À l’issue de l’enquête, le fils de l’ancien magistrat a été déféré au parquet, puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss pour « abus de confiance. »