Guédiawaye : le lutteur Abdou Lo Sène en garde à vue, après son identification sur des vidéos d’agression

Le lutteur Abdou Lô Sène a été arrêté et placé en garde à vue ce week-end, suite à son identification sur plusieurs vidéos pris lors d’un «simol» (technique d’agression en meutes) à l'arrêt Dial Mbaye de Guédiawaye (banlieue dakaroise).



Selon le journal l’Observateur, face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu dans un premier temps que les faits incriminés ont eu lieu lors de son passage à cet endroit. Interrogé sur l’identité des personnes en sa compagnie au moment de l'incident, il en a cité 11, qui auraient l'habitude de le suivre à pied, de son domicile à l'arène et inversement.



Pour justifier le passage de son convoi sur ces lieux, il a avancé qu'après l'annulation de son premier combat prévu le 04 janvier 2026 avec le lutteur Baba Diakhal, le même promoteur lui aurait trouvé un second adversaire en la personne de Thiatou à la même date. Une déclaration que le promoteur a démenti lors de son audition. D’autres arrestations sont en cours, selon le journal.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Me Bamba Cissé, avait supervisé une vaste opération de sécurisation Police Gendarmerie, dans la banlieue Dakaroise, durant la nuit du 3 au 4 janvier 2026. A cette occasion, il avait ordonné des actions strictes pour endiguer le phénomène des mouvements de foules qui attaquent les populations lors de certains événements.