Guédiawaye : un homme accusé de viols et de pédophilie sur ses nièces

I. Diallo, quadragénaire, célibataire et domicilié chez sa mère dans le quartier Bagdad de la commune de Gounass, à Guédiawaye, est dans de sales draps. L’homme est accusé de viol et de pédophilie sûrs des deux respectivement âgées de 13 et 11 ans.



L'affaire a éclaté le 2 février dernier lorsque Z. Diallo, commerçant de profession, remarque un changement inquiétant dans le comportement de sa fille aînée, A. Diallo. D'ordinaire joyeuse et réservée, la jeune fille de 13 ans adopte soudainement des attitudes grossières, un langage adulte et un style vestimentaire radicalement différent. Alertés, les membres de la famille décident de mener leur propre enquête.



La mère d'A. Diallo découvre rapidement la vérité. En tentant de parler à sa fille, elle la trouve dans sa chambre, se tordant de douleurs abdominales. Conduite d'urgence à l'hôpital, la jeune fille subit un examen médical qui révèle des déchirures hyménales anciennes. De retour à la maison, A. Diallo, entre deux sanglots, accuse son oncle, I. Diallo, de l'avoir violée à plusieurs reprises. Elle révèle également que sa sœur cadette, F. Diallo, âgée de 11 ans, a subi des agressions sexuelles similaires.



Selon les déclarations de la jeune fille aux enquêteurs, le premier viol aurait eu lieu lorsque son oncle l'a envoyée faire une course. À son retour, il l'aurait menacée, l'aurait forcée à se déshabiller et l'aurait violée. « J'ai ressenti une douleur atroce », a-t-elle confié. Ces agressions se seraient répétées à plusieurs reprises, jusqu'au 2 février, date à laquelle I. Diallo a une nouvelle fois agressé ses deux nièces.



F. Diallo, la cadette, a également raconté aux autorités comment son oncle profitait de sa présence dans sa chambre pour des tâches domestiques pour la caresser de manière inappropriée. « À chaque fois que j'entrais dans sa chambre, il me touchait les hanches et les parties intimes », a-t-elle déclaré.



Face à ces révélations accablantes, les parents ont immédiatement porté plainte, raconte Les Échos. Recherché par les forces de l'ordre, I. Diallo a été arrêté par les éléments du commissariat de police de Guédiawaye le 8 février. Placé en garde à vue, il a été déféré ce mercredi devant le parquet pour « viols et pédophilie sur mineures. »