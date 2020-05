Guédiawaye : un policier poignardé en plein couvre-feu par un mécanicien

Les violences en plein couvre-feu sont devenues fréquentes ces derniers jours dans la banlieue dakaroise. Après les affrontements entre policiers et la famille Gningue faisant deux blessés du côté des forces de l’ordre, un autre policier a été victime d’agression lors d’une patrouille. Il s’agit de Mamadou Lamine Goudiaby, agent à la Brigade de Recherches.





Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, il a été poignardé à l’aide d’un couteau par un mécanicien récalcitrant au couvre-feu nommé O. Sow, âgé de 53 ans.



En patrouille avec un collègue au quartier populeux « Alba » de marché Boubess de Guédiawaye, l’agent au commissariat central de police de la même localité, a eu la surprise de sa vie.



Avec son collègue, ils demandent au récalcitrant de s’arrêter. Ce dernier croyant avoir affaire avec des agresseurs, sort une arme blanche, refuse d’obéir aux injonctions et presse le pas.



Pris de peur, il se jette sur l’agent et le blesse à l’arrière de l’avant-bras gauche. Il prend la fuite et se cache dans une maison. Repoussé par les membres de la famille, il continue sa folle course.



Neutraliser par le collègue du policier poignardé suite à une course-poursuite, il a été conduit au commissariat.



Le policier Goudiaby a eu 10 points de suture au niveau du triceps de l’avant-bras, rapporte le journal.