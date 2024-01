Guerre Israël-Hamas: Ismaïl Haniyeh appelle les pays musulmans à lui fournir des armes

Manifestation d'Israéliens contre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza jusqu'à ce que tous les otages soient libérés

Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 23 210 morts



Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mardi que 23 210 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël. Dans les dernières 24 heures, 126 personnes ont été tuées, selon ce nouveau bilan, qui fait également état de 59 167 personnes blessées depuis le 7 octobre. Les personnes décédées ou tuées sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants.



Le Hamas appelle les pays musulmans à le soutenir « avec des armes »



Le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, appelle les pays musulmans à le « soutenir » dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza en lui fournissant « des armes ». « Le rôle de la nation musulmane (...) est majeur » et « le temps est venu de soutenir la résistance avec des armes, parce que c'est la bataille d'Al-Aqsa et non pas seulement la bataille du peuple palestinien », selon un discours prononcé à Doha dont le texte a été transmis aux médias dans la bande de Gaza. La mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, est le troisième lieu saint de l'islam.



Le Hezbollah dit avoir visé un centre de commandement dans le nord d'Israël



Le Hezbollah libanais a affirmé avoir ciblé ce 9 janvier un centre de commandement de l'armée israélienne dans le nord du pays, en réponse à l'élimination du numéro deux du mouvement islamiste palestinien Hamas et d'un haut responsable militaire de sa formation. Le mouvement islamiste libanais a déclaré dans un communiqué avoir ciblé « le centre de commandement de la région nord de l'armée » israélienne à l'aide de « plusieurs drones suicides », en « réponse » à l'élimination le 2 janvier du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et à celle de son responsable, Wissam Tawil, tué la veille.



Suspension de quatre heures des attaques dans le centre de Gaza



L'armée israélienne annonce une suspension de quatre heures des frappes militaires dans une zone du centre de la bande de Gaza, « pour permettre le passage en toute sécurité des fournitures humanitaires ». Avichay Adraee, porte-parole de l'armée pour les médias arabes, a annoncé dans un message sur X qu'il y aurait une « suspension tactique locale et temporaire des activités militaires à des fins humanitaires dans le sud-est de Deir el-Balah » qui durera jusqu'à 14h00 heure locale (12h00 TU). Il a également indiqué que le corridor sur la route de Salah al-Din, destiné au passage des personnes et des marchandises, a été fermé et déplacé sur la route d'al-Rashid (al-Bahr). Selon Adraee, le nouveau couloir sera ouvert aux déplacements du nord au sud de Gaza entre 9 heures et 16 heures.



Reprise de violents combats dans le nord de la bande de Gaza



De violents combats ont repris ce mardi dans le nord de la bande de Gaza, pour la première fois depuis une semaine. Le correspondant de l’agence turque Anadolu dans le nord de la bande de Gaza a rapporté que les combats font rage depuis l’aube de ce mardi dans les zones situées à l'est des villes de Jabalia et Beit Hanoun, à l'extrême nord de la bande de Gaza. Anadolu précise que ces combats ont repris pour la première fois depuis plus d'une semaine, alors que l’intensité des raids israéliens a diminué ces derniers jours, notamment après le retrait des forces israéliennes de vastes zones du nord de la bande de Gaza vers les périphéries des localités proches des frontières est et nord de l’enclave palestinienne.



La plainte pour génocide devant la CIJ est « atroce et absurde », affirme Herzog



Le président israélien Isaac Herzog a déclaré ce mardi qu' « il n'y a rien de plus atroce et grotesque » que la plainte déposée devant la Cour internationale de justice (CIJ) accusant Israël d'actes génocidaires contre les Palestiniens lors de la guerre de Gaza. S'adressant au secrétaire d'État américain en visite, Antony Blinken, M. Herzog a reproché à l'Afrique du Sud d'avoir intenté cette action, dont les audiences doivent débuter jeudi, et a remercié Washington pour son soutien à Israël.



Johann Soufi, avocat, procureur international, ancien chef du bureau juridique de l’Unrwa à Gaza, analyse la situation après plus de trois mois de guerre



L'armée israélienne dit étendre son opération terrestre dans la ville de Khan Younès



Les forces israéliennes affirment que « des dizaines de terroristes ont été tués » et que « de grandes quantités d'armes et de tunnels terroristes souterrains ont été localisés ». Ces affirmations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Le communiqué affirme également avoir « mené un raid ciblé sur un complexe militaire à Khan Younès » et précise que « la marine israélienne a également frappé des postes militaires, des installations de stockage et des navires utilisés par les forces navales du Hamas ». Israël affirme que 182 de ses soldats ont été tués jusqu'à présent au cours des combats dans la bande de Gaza.