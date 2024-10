Guerre au Proche-Orient: Washington met en garde Israël contre un nouveau Gaza au Liban

Ce qu'il faut retenir





Joe Biden , Kamala Harris et Benyamin Netanyahu ont échangé par téléphone mercredi concernant la situation très tendue avec l'Iran, qui menace d'une guerre plus vaste, et sur le conflit en cours avec le Liban. Le président américain a demandé à Netanyahu de « réduire au maximum l'impact sur les civils » au Liban, en particulier à Beyrouth, tout en « affirmant le droit d'Israël à protéger ses citoyens du Hezbollah ».

► L’armée israélienne a lancé presque simultanément quatre attaques terrestres en différents points de la frontière avec le Liban dans l’objectif manifeste d’occuper huit collines. De la côte méditerranéenne aux contreforts du Golan occupé, elles surplombent le nord d’Israël ainsi qu'une partie du sud du Liban et donnent à leurs occupants un avantage certain.► Les représailles d'Israël contre l'Iran après son attaque de missiles seront « létales, précises et surprenantes », a annoncé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense mercredi soir dans une vidéo.► Au moins 16 Palestiniens ont été tués dans le nord et le centre de la bande de Gaza dans des frappes israéliennes, notamment à Jabalia, mercredi, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les services de secours ont, eux, fait état de 18 morts dans la nuit de mardi à mercredi.08h04 : Un navire endommagé par une attaque au large du YémenUn navire commercial a été endommagé jeudi par un « projectile » au large du port d'Hodeida, contrôlé par les rebelles houthis, dans l'ouest du Yémen, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), précisant qu'il n'y avait pas de victimes. L'agence n'a pas indiqué qui était derrière l'attaque mais les Houthis revendiquent régulièrement des tirs vers des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden.Le capitaine du navire a signalé que celui-ci avait été « touché par un projectile inconnu » et avait « subi des dommages », selon un communiqué d'UKMTO. « Aucun incendie ni aucune victime n'a été signalé » et « le navire se dirige vers son prochain port d'escale », a-t-elle ajouté. Peu après, l'agence a fait état de « deux autres projectiles » ayant explosé à proximité du navire. « L'équipage est sain et sauf », a-t-elle précisé.Ambrey, une société de sécurité maritime, a déclaré qu'il s'agissait d'un chimiquier battant pavillon libérien et se rendait de Jeddah, en Arabie saoudite, à Mascate, à Oman, selon UKMTO et Ambrey.07h50 : Les États-Unis chercheraient à profiter de l'offensive d'Israël au Liban pour chasser le Hezbollah du pays, selon le WSJSelon le Wall Street Journal, l'administration Biden cherche à utiliser l'offensive d'Israël contre le Hezbollah au Liban pour mettre fin à la domination du groupe dans le pays et faire élire un nouveau président libanais, ont déclaré des responsables américains et arabes. Des responsables saoudiens ont déclaré que l'Arabie saoudite soutenait cette initiative américaine. En revanche, l'Égypte et le Qatar considèrent ce plan comme irréaliste et dangereux, selon des responsables aux États-Unis.6h45 : L'armée israélienne annonce l'assassinat de deux membres du HezbollahL'armée israélienne a annoncé avoir assassiné deux membres du Hezbollah. Selon le communiqué publié sur X, des avions de combat israéliens ont frappé Ahmad Mustafa Al-Hajj Ali, le commandant de la région de Hula au sein du Hezbollah, responsable de centaines de lancements de roquettes et de missiles antichar vers la région de Kiryat Shmona. Lors d'une autre frappe, Mohammad Ali Hamdan, le commandant de l'unité antichar dans la région de Meiss Ej Jabal, responsable des tirs antichar contre les communautés du nord, a également été tué.