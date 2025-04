Guerre au Soudan: les FSR et l’armée visent Nyala, une des villes les plus peuplées du pays

Tout à Nyala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les Forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Nyala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire.



Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Nyala est largement utilisé pour recevoir des armes et des mercenaires, mais aussi pour évacuer les blessés haut-gradés des FSR blessés à el-Fasher vers Dubaï. Sudan Tribune, se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l’ONU, accuse Abou Dhabi d’avoir doté les FSR d'un système de défense anti-aérien moderne. Il s'agit selon des experts militaires du FK 2000 chinois.



Ces informations sont confirmées par des images satellites récentes. Le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Nyala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, comme des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones.



Autant d’armes qui affluent vers cet aéroport depuis la ville tchadienne d’Amdjarass, en partant d'Abou Dhabi. Neutraliser cet aéroport semble donc vital pour l'armée qui cherche à affaiblir les FSR à el-Fasher.



Mais l'aéroport de Nyala joue désormais plusieurs rôles à la fois. Il sert également à emmener des délégations représentant la coalition des FSR et du gouvernement parallèle.



Des préparations terminées pour annoncer un gouvernement des FSR à Nyala

Lundi 21 avril, un groupe de journalistes soudanais pro-FSR était sur le marché de Nyala. Objectif : montrer que tout va bien dans cette ville, même la police y a été déployée. « La vie a repris son cours après la guerre » déclare un responsable des FSR sur la place du marché.



Il y a une semaine, lors de déclarations à la chaine saoudienne al-Hadath, le gouverneur du Darfour, Minni Arkou Minnaoui, a accusé certains pays, sans les nommer, de voler à Nyala les ressources de l'État soudanais, comme l'or, ou les semences pour l’agriculture.



Située à 1 000 km de Khartoum, Nyala sera la capitale provisoire du gouvernement parallèle au Soudan. Si l’on en croit les déclarations de plusieurs responsables locaux des FSR, les préparations sont terminées pour annoncer le gouvernement à Nyala.