Guerre au Soudan: une réunion politique en Éthiopie pour tenter de reprendre l’initiative

Plusieurs forces politiques soudanaises qui ne sont pas engagées dans la guerre dans leur pays sont rassemblées depuis samedi 21 octobre à Addis-Abeba. Leurs travaux sont présidés par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok et se tiennent sous l'égide de l'Union Africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), une organisation sous-régionale.



Ces réunions rassemblent quelque 90 participants qui représentent les forces de la liberté et du changement, des mouvements politico-militaires, des partis politiques, les comités de résistance, ainsi que différents mouvements de la société civile. Objectif de ces forces : reprendre l'initiative confisquée par les militaires.



Former un large front civil n'est cependant pas une affaire facile : les partis politiques et les mouvements militaires ont été fragilisés par leurs divisions. Les réunions lancées samedi ont été un moment suspendues avant de reprendre ce lundi matin.



Ces réunions marquent en tout cas le retour de l'Union Africaine dans cette crise après six mois de guerre au Soudan, à un moment où la communauté internationale semble préoccupée par d'autres conflits ailleurs dans le monde.



Selon les organisateurs, l'ancien Premier ministre Hamdok attendait la réponse d'Abdel Aziz el Helou qui dirige le Mouvement de libération du Soudan/Nord (SPLM-N) et d'Abdelwahed al-Nour du Sudan Liberation Movement/Army (SLM-AW) pour la participation du SPLM-N et du SLM-AW à cette réunion. Ces deux dirigeants de mouvements armés n'avaient pas signé un accord de paix de Juba en 2020.



L’armée soudanaise annonce par ailleurs, de son côté, la reprise des négociations avec les FSR à Djeddah en Arabie Saoudite. Selon Shams-Eddin Kabashi, le commandant adjoint des Forces armées, une délégation de l'armée s'y rendra le 26 octobre pour « entamer des négociations » suspendues en juillet dernier en raison de divergences fondamentales entre les belligérants.