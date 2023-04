Guerre au Yémen : une délégation saoudienne à Sanaa pour discuter d'un processus de paix

Après huit ans de guerre et dans un contexte de détente régionale, une rare délégation saoudienne se trouve dimanche à Sanaa pour négocier une trêve durable et discuter du processus de paix avec les rebelles Houthis du Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique qui subit l'une des pires crises humanitaires au monde.

France 24

