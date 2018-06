Guerre commerciale : la réplique européenne contre Washington débute le 22 juin

« La décision unilatérale et injustifiée des Etats-Unis ne nous laisse pas d'autre choix ».

Après la Chine, l'Union européenne réplique aux sanctions commerciales décidées par Donald Trump. Ce mercredi, la Commission européenne a annoncé des mesures de rétorsion contre des produits américains qui seront appliquées à partir du 22 juin.



« Les règles du commerce international [...] ne peuvent être violées sans réaction de notre part », a commenté la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström.



Fin mai, le président américain avait appliqué 25 % de droits de douane sur les importations d'acier et 10 % sur les importations d'aluminium en provenance d'Europe.



Une première réplique à 2,8 milliards d'euros

En réponse, la Commission européenne va imposer des taxes additionnelles, généralement à hauteur de 25 %, sur une liste de produits qu'elle avait préalablement présentée à l'OMC. Les règles de l'instance permettent à l'UE d'instaurer des droits de douane correspondant, en valeur, aux dommages causés par la décision américaine sur ses exportations, soit un total estimé de 6,4 milliards d'euros.



L'Union européenne exercera d'abord ses droits sur les produits américains à hauteur de 2,8 milliards d'euros, détaille la Commission. Le rééquilibrage sur les 3,6 milliards d'euros restants, aura lieu soit dans trois ans, soit après une éventuelle victoire des Européens devant l'OMC, alors que l'UE a déjà déposé une plainte.



Les régions favorables à Trump visées

A l'instar de la Chine, Bruxelles a concentré sa réplique sur les régions les plus favorables à Donald Trump. En tête de la liste des produits concernés par les mesures de rétorsion figurent notamment les produits céréaliers comme le maïs.



De quoi viser directement les Etats de la « Corn Belt » - Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nebraska, Kansas, Minnesota et Missouri - qui ont majoritairement voté pour le candidat républicain. La Caroline du Nord et le Kansas, principaux producteurs de tabac, sont également concernés.



L'UE rejoint la Chine, le Canada et le Mexique

La riposte européenne vient s'ajouter à celles des autres pays concernés par les taxes de Washington. Longtemps redouté par les marchés, le spectre d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a pris corps ces derniers jours avec une escalade de menaces de la part des deux parties.



Le Canada a annoncé, lui aussi, une série de représailles douanières d'un montant de 16,6 milliards de dollars canadiens (12,5 milliards de dollars) à compter du 1er juillet. Le Mexique a décrété des droits de douane sur différents produits américains allant de l'acier au porc en passant par le bourbon, il y a deux semaines.



La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a néanmoins pris soin de préciser que les sanctions européennes pourraient être levées si les Etats-Unis renonçaient à leurs taxes.