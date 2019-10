"Guerre" de l'Eau entre SDE et Suez: la Cour suprême rend son verdict ce jeudi

Le recours introduit par la Sénégalaise Des Eaux auprès de la Cour suprême va être vidé ce jeudi 10 octobre. Cela faisait suite à l’attribution du contrat d'affermage de l’eau à l'entreprise Suez.



La plus haute juridiction va donc trancher dans l’affaire de la distribution de l’eau à Dakar et dans d’autres villes du pays. Un conflit dans lequel la Sénégalaise des eaux s’oppose au contrat attribué au groupe français Suez.



A rappeler que le feuilleton judiciaire dure depuis octobre 2018, quand la Sénégalaise Des Eaux s’est sentie lésée dans cette procédure. Concessionnaire de ce contrat depuis 1996, la SDE estime avoir fait l’offre financière la "moins-disante", face aux Français Suez et Véolia.