Guerre en Ukraine. Les frappes russes ont fait au moins 12 morts, Zelensky promet une « riposte »

L'Ukraine a subi dans la nuit du jeudi 27 avril des attaques de missiles russes sur Kiev et plusieurs autres villes, qui ont fait au moins deux morts et touché un immeuble résidentiel.



L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 21 missiles de croisière et deux drones lors de cette nouvelle attaque meurtrière russe à Kiev et dans d'autres villes du pays dans la nuit du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril. Le bilan humain s'élève à au moins 12 personnes tuées, selon les autorités.



Selon la municipalité de Kiev, 11 missiles de croisière tirés depuis des bombardiers stratégiques ont été abattus dans le ciel de la capitale, ainsi que deux drones, sans qu'ils aient fait de victimes ou de destructions notables.



À Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, l'attaque russe a fait deux morts, selon le maire Borys Filatov. « Une jeune femme et un enfant de trois ans sont décédés », a-t-il indiqué sur Telegram.



À Ouman, dans le centre du pays, une vidéo diffusée par les médias ukrainiens montre un immeuble d'habitation éventré avec de nombreux gravas au sol. « Un missile ennemi a touché un immeuble résidentiel. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification », a indiqué sur Telegram Zoya Vovk, porte-parole de la police régionale.



Selon le gouverneur régional Igor Tabourets, Ouman a été touchée par deux missiles de croisière, l'un ayant touché l'immeuble résidentiel et l'autre un entrepôt.« Nous avons cinq blessés, ils sont à l'hôpital », a-t-il précisé sur Telegram.



Le système de défense antiaérienne ukrainien renforcé

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l'hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. Il s'agit de la première attaque massive de missiles sur la capitale ukrainienne depuis début mars.



Les frappes russes menées durant l'hiver visaient en particulier les infrastructures énergétiques, provoquant régulièrement des coupures importantes d'électricité et d'eau courante. Ces attaques impliquaient alors des dizaines de missiles. Une tactique russe qui n'a pas fait plier Kiev.



Le système de défense antiaérienne ukrainien a été renforcé ces derniers mois par la livraison de matériel occidental, crucial pour l'effort de guerre du pays. Kiev a notamment reçu en avril 2023 les systèmes sophistiqués américains Patriot. La capitale ukrainienne avait été la cible la semaine dernière d'une attaque de 12 drones de fabrication iranienne, dont huit avaient été abattus, sans faire de victimes.



Aujourd'hui, l'essentiel des combats se déroule dans l'Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite par les affrontements. L'Ukraine dit préparer depuis des mois une contre-offensive destinée à repousser les forces russes des territoires qu'elles occupent actuellement dans l'Est et le Sud.