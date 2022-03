Guerre en Ukraine: «Tout le monde connaît la facture que représente l'usage de l'arme atomique»

Les prises de parole de Volodymyr Zelensky, son ton martial, son incarnation de la résistance, séduisent autant qu’ils impressionnent Benjamin. Ce jeune Israélien est originaire de Hongrie, pays frontalier de l’Ukraine. Et pour lui, il faut absolument soutenir le président Zelensky. « Au-delà du fait qu’il soit juif, je pense qu’il est un véritable leader, pointe-t-il. Les images qu’on voit de lui dehors, sur le terrain… Je ne pense pas que tous les présidents soient capables de faire la même chose. »



« Le seul pays pour lequel nous nous battrons, c’est Israël »

Benjamin et son ami Moshe rejoindront bientôt l’armée israélienne. Ici, le service militaire est obligatoire. Mais sont-ils prêts à prendre les armes pour contrer l’invasion russe ? Non, répond honnêtement Moshe. « Vous savez, Benjamin et moi, le seul pays pour lequel nous nous battrons, c’est Israël. L’Ukraine a un passé antisémite que beaucoup de gens n’ont pas oublié, souligne-t-il. Dans la situation actuelle, moi je mets ce passé de côté. Et puisque Zelensky est juif, et qu’il dirige ce pays, je soutiens l’Ukraine. »



Au mur des Lamentations, lieu le plus saint du judaïsme, plusieurs personnes se sont enveloppées dans des drapeaux ukrainiens pour prier. Volodymyr Zelensky se dit reconnaissant pour ce geste, tout en critiquant un gouvernement israélien, pas assez ferme face à Moscou. Le Premier ministre Naftali Bennett a jusqu’à présent évité toute condamnation trop virulente de l’offensive russe afin de préserver sa relation avec Moscou.