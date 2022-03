Guerre en Ukraine. Vodka, commerce… Joe Biden annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Le président des États-Unis, Joe Biden, s’est exprimé ce vendredi 11 mars 2022 pour annoncer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, au 16e jour de l’invasion en Ukraine. Il a également déclaré que le pays de Vladimir Poutine « paiera le prix fort s’il utilise des armes chimiques » en Ukraine.



Lors d’un discours à la Maison Blanche vendredi 11 mars, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de l’invasion en Ukraine. Il menace également le pays de Vladimir Poutine en cas de recours aux armes chimiques. Voici ce qu’il faut retenir.



Fin des importations de vodka, diamants et produits de la mer



Joe Biden a d’abord annoncé « des mesures supplémentaires pour interdire les secteurs phares de l’économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants ».



Fin des exportations de produits de luxe vers la Russie et le Bélarus



Le département américain au Commerce a annoncé, juste après la prise de parole de Joe Biden, l’interdiction des exportations de produits de luxe à destination de la Russie et du Bélarus.

« Nous ne permettrons pas à (Vladimir) Poutine et à ses amis de continuer à vivre dans l’opulence tout en causant d’énormes souffrances dans toute l’Europe de l’Est », a justifié la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo.

Les États-Unis et leurs alliés vont exclure la Russie du régime de réciprocité dans le commerce



Autre sanction économique, Joe Biden a annoncé que les États-Unis et leurs alliés avaient décidé d’exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l’imposition de tarifs douaniers punitifs.



Moscou bénéficiait jusqu’alors d’un statut commercial dit de « nation la plus favorisée », qui favorisait le libre-échange de biens et services.