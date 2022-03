Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reconnaît que son pays ne pourra pas intégrer l'Otan

Plusieurs quartiers du centre de Kiev ont été la cible de frappes et au moins quatre personnes ont été tuées. Un couvre-feu de 36 heures a été décidé à partir de mardi soir.



La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a repris ce mardi après une première journée de discussions en visioconférence lundi.



► Les Premiers ministres polonais, tchèques et slovène se rendent à Kiev ce mardi pour montrer « le soutien sans équivoque » de l'UE rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



► « Il faut reconnaître » que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'Otan, dit Volodymyr Zelensky, en visio-conférence durant une réunion des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition menée par la Grande-Bretagne.



► Quelques 2 000 véhicules ont pu quitter Marioupol via des couloirs humanitaires. Lundi, quelques 160 voitures avaient pu sortir de cette ville portuaire, assiégée et bombardée depuis près de deux semaines.



► Plus de 3 millions personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).