Guerre en Ukraine : au moins 13 morts dans des frappes russes, Moscou dément avoir frappé des civils

Au moins treize personnes sont mortes et 97 blessés dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi 24 avril après l'une des pires attaques de missiles russes contre Kiev. Un bombardement qui intervient au moment où le président américain Donald Trump accuse l'Ukraine de saboter un possible accord avec la Russie.



L'armée russe est accusé d'avoir tiré 70 missiles et 145 drones dans la nuit de ce mercredi 23 au jeudi 24 avril, tuant au moins 13 personnes et faisant 97 blessés. Une attaque massive et particulièrement meurtrière, notamment sur la capitale Kiev. Sur place, habitants et services d'urgence décrivent des scènes de chaos.



La Russie a assuré avoir visé des infrastructures de l'industrie militaire ukrainienne, et non des cibles civiles, selon les autorités ukrainiennes. Les forces armées russes "ont mené une attaque massive avec des armes de précision à longue portée" contre plusieurs entreprises liées au complexe militaro-industriel ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Toutes les cibles ont été touchées", a-t-il précisé.



La dernière attaque de cette ampleur remonte à début avril. Une vingtaine de personnes avaient perdu la vie. Parmi elles, de jeunes enfants.



"La Russie continue de tuer notre peuple"

"Des bâtiments résidentiels ont été endommagés", ont indiqué via la messagerie Telegram les services de secours présents sur place. Depuis le début de la matinée, ces derniers peinent à venir en aide aux victimes toujours coincées sous les décombres.



Volodymyr Zelensky a décidé d'écourter son déplacement en Afrique du Sud pour rentrer en Ukraine. Dans un long message publié sur X, le président ukrainien a exhorté la Russie de "cesser immédiatement et sans condition" ses frappes.



"Cela fait 44 jours que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et l'arrêt des frappes... Et cela fait 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la matinée, Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir "uniquement le désir de tuer".