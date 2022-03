Guerre en Ukraine: bombardements près de l'aéroport de Lviv

Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vendredi 18 mars, suivez les dernières informations disponibles en direct. Les regards sont toujours tournés vers Marioupol, ville portuaire stratégique du sud-est assiégée. Sur le front diplomatique, le président américain Joe Biden s'apprête à adresser une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping contre tout soutien à Moscou.



► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.



Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir.



Les points essentiels :



► Trois semaines après le début de la guerre, les lignes de front se sont stabilisées et les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev.







► Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des « missiles » russes, selon le maire de la ville.



► Plus de 100 000 réfugiés se sont ajoutés en 24 heures aux trois millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU, qui recense également environ deux millions de déplacés à l'intérieur du pays.



► Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de « criminel de guerre ». Le secrétaire d'État américain et le chef de la diplomatie de l'UE ont par la suite dénoncé jeudi les « crimes de guerre » commis par la Russie en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont par ailleurs averti que les auteurs de crimes de guerre en Ukraine devront « rendre des comptes » devant la justice internationale.



► Les autorités ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir bombardé le Théâtre dramatique de Marioupol, ville assiégée, alors que « plus d'un millier de personnes » y avaient trouvé refuge. Le bilan humain est encore indéterminé. Près de Kharkiv, 21 personnes ont été tuées lors d'une frappe jeudi.



► Près de 700 civils ont été tués depuis le début de la guerre, et plus de 1 110 autres blessés, selon l’ONU. Ces chiffres étant très difficiles à vérifier, l’ONU insiste sur le fait que ses bilans quotidiens sont probablement très inférieurs à la réalité.