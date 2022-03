Guerre en Ukraine: l'armée russe encercle Kiev et bloque Marioupol

Marioupol, sur la mer d'Azov, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol et Zaporijie sont les zones où se concentrent toujours les efforts des Russes, selon l'armée ukrainienne. Mais leur cible principale reste Kiev, qu'ils tentent d'encercler. Présents dans les faubourgs de la capitale, ils cherchent à éliminer les défenses dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la ville pour la "bloquer", a déclaré l'état-major ukrainien.

Alors que la situation humanitaire vire à la catastrophe dans la ville assiégée de Marioupol, l'Ukraine a de nouveau accusé Moscou d'empêcher les civils de quitter cette ville. Les autorités ukrainiennes vont tenter samedi d'acheminer de la nourriture et des médicaments.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les mères de soldats russes à empêcher que leurs fils soient envoyés à la "guerre" en Ukraine.

Volodymyr Zelensky a aussi fait l'éloge des Polonais dans un long message vidéo, saluant "l'union extrêmement forte" qui s'est forgée entre les deux pays suite à l'invasion russe de l'Ukraine.

France24

