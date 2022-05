Guerre en Ukraine: la Suède demande son adhésion à l'Otan Au 82e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce lundi 16 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

La Suède va demander son adhésion à l'Otan, annonce officiellement lundi la Première ministre Magdalena Andersson, évoquant une nouvelle « ère » pour le pays scandinave.



► Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé ce lundi les autorités ukrainiennes.



► Kiev reste toutefois convaincu de l’emporter. « Petit à petit, nous forçons les occupants à quitter nos terres », a indiqué samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reconnaissant toutefois que « la situation dans le Donbass reste très difficile. Les troupes russes tentent d'y obtenir au moins une victoire ».



► Les pays de l'Otan continueront à aider militairement l'Ukraine, a assuré Berlin alors que la Finlande a annoncé une candidature « historique » à l'Alliance atlantique.



Un entrepôt de nitrate d'ammonium touché par une frappe russe



Un entrepôt dans lequel était stocké du nitrate d'ammonium a été touché par une frappe russe dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, annoncent lundi les autorités régionales.



« L'explosion dans la région de Kharkiv ne constitue pas une menace pour la population locale », assure sur sa page Telegram le gouverneur de la région voisine de Donetsk, accompagnant son message d'une photographie montrant un impressionnant nuage de fumée orange s'élevant au-dessus des champs.



Les pays nordiques prêts à soutenir la Suède et la Finlande en cas d'attaque



La Norvège, le Danemark et l'Islande affirment lundi dans une déclaration commune qu'ils seront prêts à soutenir la Suède et la Finlande, tous deux candidats à l'adhésion à l'Otan, au cas où ces derniers seraient victimes d'une attaque.



« Avec le Danemark et l'Islande, la Norvège est prête à aider ses voisins nordiques par tous les moyens nécessaires s'ils sont victimes d'une agression sur leur territoire avant d'obtenir leur adhésion à l'Otan», assure le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere.



Plus tôt lundi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov avait jugé qu'il s'agissait d'une « grave erreur supplémentaire dont les conséquences auront une portée considérable ». Le président russe Vladimir Poutine a également averti que la Russie riposterait si l'Otan commençait à renforcer l'infrastructure militaire de la Suède et de la Finlande.



Trêve à Azovstal pour évacuer les blessés ukrainiens, selon Moscou



Le ministère russe de la Défense annonce lundi qu'une trêve avait été instaurée à l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville de Marioupol, afin d'évacuer les blessés ukrainiens.



« Un régime de silence (des armes) est en vigueur actuellement et un couloir humanitaire ouvert par lequel les soldats ukrainiens blessés sont transférés vers les établissements médicaux à Novoazovsk », en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses, a annoncé le ministère dans un communiqué.



Selon ce communiqué, c'est le résultat de négociations avec les combattants ukrainiens eux-mêmes, qui sont retranchés dans un dédale de souterrains de ce gigantesque site industriel. Il ne précise pas combien de personnes doivent être évacuées du site, où quelque 1 000 soldats dont 600 blessés seraient toujours présent, d'après les autorités ukrainiennes.



Le président ukrainien Volodymr Zelensky avait confirmé vendredi soir « des négociations très difficiles » pour évacuer les soldats gravement blessés et le personnel médical de l'aciérie.



La Suède va demander son adhésion à l'Otan



La Suède va demander son adhésion à l'Otan, annonce officiellement lundi la Première ministre Magdalena Andersson, évoquant une nouvelle « ère » pour le pays scandinave. « Le gouvernement a décidé d'informer l'Otan de la volonté de la Suède de devenir membre de l'alliance », a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. « Nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle », selon la dirigeante suédoise.



L'ambassadeur suédois auprès de l'Otan va transmettre "sous peu" la candidature de Stockholm, selon Mme Andersson. La Suède et la Finlande ont déjà annoncé leur volonté de déposer leur candidature simultanément.



« Nous nous attendons à ce que (l'adhésion) ne prenne pas plus d'un an », avec la ratification nécessaire par les 30 membres de l'Alliance atlantique, a déclaré la cheffe du gouvernement social-démocrate. Cette annonce était acquise après la bascule historique du parti au pouvoir dimanche en faveur de l'adhésion et la garantie d'une large majorité au Parlement.



Le président ukrainien a nommé le général de division Igor Tantsioura pour succéder à Youri Galouchkin, au commandement des forces qui aident l'armée ukrainienne à défendre le pays après l'invasion russe le 24 février dernier, a déclaré lundi le ministère de la Défense.



Le ministère a décrit Igor Tantsioura comme un officier expérimenté qui était auparavant chef d'état-major des forces terrestres ukrainiennes. Il a également dit que les forces de défense territoriale avaient connu une croissance rapide depuis leur création peu avant l'invasion et qu'elles jouaient un rôle important dans le conflit contre le voisin russe.



L'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Otan pas une menace, mais Moscou réagira, déclare Vladimir Poutine



Le président russe Vladimir Poutine a estimé lundi que les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan ne constituaient pas « une menace » en soi, mais que la Russie réagirait à des déploiements militaires. Un tel « élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate (...) mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse », a-t-il dit lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin.



L'Ukraine affirme qu’une attaque russe a été stoppée dans la région de Sumy



Les gardes-frontières ukrainiens disent avoir repoussé ce lundi matin une attaque d'un groupe russe dans la région de Sumy, dans le nord-est du pays, selon le gouverneur de la région, Dmytro Zhyvytsky. L'armée russe a pénétré dans la région de Sumy peu après le début de l’invasion de l'Ukraine, le 24 février. Toutefois, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la région le 8 avril et se préparent à de nouvelles attaques.



McDonald's annonce se retirer entièrement de Russie



Le géant américain de la restauration rapide McDonald's, qui avait fermé ses enseignes en Russie début mars, a annoncé lundi se retirer du pays et vendre toutes ses activités en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. « Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs », a déclaré le PDG du groupe Chris Kempczinski, cité dans un communiqué de l'entreprise. « Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches (le logo de McDonald's, ndlr) » en Russie, a-t-il ajouté.



L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan « ne renforcera pas » la sécurité européenne, déclare Moscou



Le Kremlin a estimé lundi qu'une adhésion de la Suède et de laFinlande à l'Otan, en réaction à l'offensive russe en Ukraine, ne renforcerait pas la sécurité sur le continent européen. « Nous sommes convaincus que l'entrée dans l'Otan de la Finlande et de la Suède ne va ni renforcer ni améliorer l'architecture sécuritaire de notre continent », a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, faisant part de la « préoccupation » de Moscou et promettant de suivre de près « les implications que cela aura pour notre sécurité ».



La Russie dit avoir abattu trois avions de chasse ukrainiens



La Russie a déclaré lundi que ses forces avaient abattu trois avions de combat ukrainiens tandis que ses missiles continuent de frapper des cibles dans l'est du pays. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient abattu des avions Su-25 près de Yevhenivka, dans la région de Mykolaïv, et de Velyka Komyshuvakha, à Kharkiv, ainsi qu'un Su-24 en mer Noire près de l'île des Serpents.



La prévision de croissance 2022 de la zone euro en baisse, prévision d'inflation en hausse



La Commission européenne annonce avoir abaissé de 1,3 point sa prévision de croissance économique pour la zone euro en 2022 à 2,7%, et augmenté de 3,5 points sa prévision d'inflation à 6,1%, à cause de la guerre en Ukraine. « Il ne fait aucun doute que l'économie de l'UE traverse une période difficile en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et nous avons revu nos prévisions à la baisse en conséquence. Le facteur négatif le plus important est la flambée des prix de l'énergie, qui porte l'inflation à des niveaux record et pèse sur les entreprises et les ménages européens », a déclaré le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, dans un communiqué.



Les forces ukrainiennes auraient repris le contrôle de la frontière dans la région de Kharkiv



Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé ce lundi les autorités ukrainiennes.



Quatre personnes ont été tuées dans des frappes de missiles au cours des dernières 24 heures, dont deux dans le bombardement d'un hôpital à Severodonetsk, dans la région de Louhansk (est), et deux à Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes. « Le 227e bataillon de la 127e brigade de la défense territoriale des forces armées de Kharkiv a expulsé les Russes et s'est installé à la frontière », a indiqué le ministère sur sa page Facebook, en publiant une vidéo de soldats armés devant un poteau-frontière peint en jaune et bleu, couleurs du drapeau ukrainien, et avec un trident, le blason de l'Ukraine.



« Nous sommes fiers de nos soldats qui ont restauré le panneau frontalier. Nous remercions tous ceux qui, au péril de leur vie, libèrent l'Ukraine des envahisseurs russes », a pour sa part écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.



Les Parlements finlandais et suédois examinent les candidatures à l’Otan



Les Parlements finlandais et suédois se penchent ce lundi sur les candidatures des deux pays nordiques à l'Otan, avec de larges majorités assurées dans les deux chambres. L'Eduskunta, le Parlement finlandais, a entamé lundi matin une session marathon pour examiner la candidature présentée officiellement dimanche par l'exécutif, avant un vote qui interviendra au plus tôt mardi. Selon les derniers pointages des médias finlandais, au moins 85% des 200 élus vont voter oui à la candidature à l'Otan.



La Finlande a annoncé dimanche sa candidature « historique » à l'Otan en conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, avec la Suède en passe de suivre après un feu vert décisif du parti au pouvoir. « Le seul pays qui menace la sécurité européenne, et mène ouvertement une guerre d'agression, est la Russie », a affirmé la Première ministre finlandaise Sanna Marin en ouvrant les débats.

Bombardement d'une zone résidentielle à Mykolaiv



Selon le maire de Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, les forces russes bombardent une zone résidentielle à Mykolaiv. Un magasin et une voiture ont pris feu, et un gazoduc a été endommagé à la suite de l'attaque ce matin du 16 mai. Aucune victime n'a été signalée.



Les troupes russes ont probablement renoncé à « l’objectif d’encerclement à grande échelle des troupes ukrainiennes de Donetsk à Izioum », selon l’Institut américain pour l’étude de la guerre. « Les forces russes sont probablement à court d’unités prêtes au combat », ajoute l’ISW.



Des bâtiments endommagés lors de combats violents à Marioupol, dans le territoire sous le gouvernement de la République populaire de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, jeudi 13 mai 2022.

Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'Otan sont une « grave erreur », dit Moscou



Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'Otan en réaction à l'offensive russe contre l'Ukraine constituent une « grave erreur », a jugé ce lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. « C'est une grave erreur supplémentaire dont les conséquences auront une portée considérable », a-t-il estimé, cité par l'agence russe Interfax.



Un accord sur le pétrole russe n’est pas garanti ce lundi, selon l’UE



Il n'est pas certain que les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne parviendront à s'entendre ce lundi sur la mise en œuvre de l'embargo sur le pétrole russe proposé par la Commission, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Certains pays ont des positions très tranchées sur le sujet, a-t-il ajouté.



Les Vingt-Sept discutent sans succès depuis la proposition de l'exécutif européen il y a dix jours des conditions de mise en œuvre d'un embargo sur le pétrole russe, certains pays enclavés et très dépendants de la Russie, comme la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, réclamant des exemptions plus ou moins longues.



L'opposition la plus forte provient d'un pays qui « prend en otage » l'ensemble de l'Union européenne, a déclaré le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis, à son arrivée à Bruxelles. Il s'agit de la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban, ont précisé des diplomates européens.



La Biélorussie n'est pas impliquée directement dans le conflit



Malgré les premières spéculations, à ce jour, les forces biélorusses n’ont pas été directement impliquées dans le conflit en Ukraine, affirme le ministère de la Défense britannique dans son point quotidien de la situation.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



227 enfants seraient morts depuis le 24 février



Selon le bureau du procureur général ukrainien, repris par le média Kyiv Independent, la guerre a tué 227 enfants et en a blessé 421 au 16 mai. Le bureau a également déclaré que 1 748 institutions éducatives ont été endommagées, dont 144 ont été complètement détruites.



Les actifs de Renault en Russie sont désormais propriété de l'État



« Des accords ont été signés pour un transfert des actifs russes du groupe Renault à la Fédération de Russie et au gouvernement de Moscou », annonce le ministère russe de l'Industrie et du commerce, à la suite du retrait du constructeur automobile français consécutif à l'invasion en Ukraine.



Renault, qui a confirmé lundi la cession de sa participation dans le constructeur russe Avtovaz, fabricant des Lada, a précisé qu'il garderait l'option de racheter ses parts pendant six ans.



L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv



Des militaires ukrainiens patrouillent dans un village récemment repris, au nord de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, dimanche 15 mai 2022.

Des militaires ukrainiens près d'un village récemment repris, au nord de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, dimanche 15 mai 2022.

À la morgue de Kharkiv, les corps des soldats russes envoyés à Moscou



Combien de soldats ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine ? Kiev estime en avoir perdu environ 3 000 et affirme que 25 000 Russes sont morts, mais Moscou ne donne aucun chiffre de son côté et parle de « pertes importantes ». Les Ukrainiens communiquent en tout cas sur le sort des soldats russes qui seraient récupérés sur les champs de bataille, pour être renvoyés à Moscou. Reportage à la morgue de Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine.



Vers une intensification des attaques russes dans le Donbass



L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays, objectif prioritaire de Moscou mais où ses forces sont en perte de vitesse, tandis que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv. « On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer au Donbass, pour en quelque sorte intensifier son mouvement vers le sud de l’Ukraine », a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée dimanche soir. Et pourtant selon lui, « les occupants ne veulent toujours pas admettre qu'ils sont dans une impasse ».



L'ambassade des États-Unis reprendra ses activités « très bientôt »



