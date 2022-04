Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni enquête sur l'utilisation d'armes chimiques

► Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk affirme lundi que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis plus d'un mois. Le représentant de l'armée séparatiste, a lui affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les immenses usines « Azovstal » et « Azovmach ».



► Des dizaines de milliers de personnes sont mortes à Marioupol, ville du sud du pays pilonnée par l'armée russe, selon les autorités de Kiev. Si ces chiffres venaient à être confirmés, il s'agirait du bilan le lourd enregistré dans une ville ukrainienne depuis que la Russie a envahi le pays, le 24 février dernier.



► Six agents des services de renseignement russes opérant « sous couverture diplomatique » ont été déclarés persona non grata en France, annonce lundi le Quai d'Orsay.



► Le chancelier autrichien Karl Nehammer se dit « pessimiste » face à la « logique de guerre » de Poutine après s'être entretenu avec lui à Moscou ce lundi.



« Les objectifs sont absolument clairs, ils sont nobles »



Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré mardi que l’« opération militaire » de la Russie en Ukraine atteindrait sans aucun doute ce qu’il a qualifié de « nobles » objectifs, selon des propos rapportés par les agences de presse russes Interfax et Tass.



Il a déclaré que la Russie « n'avait pas d'autre choix » que de lancer une opération militaire en Ukraine afin de protéger la Russie, et que ses forces atteindront leur objectif. « C'est ainsi que les choses se passeront. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les objectifs sont absolument clairs, ils sont nobles », a déclaré Poutine dans des remarques prononcées au port spatial de Vostochny lors d'une cérémonie.



Toutes les options envisageables si la Russie utilise des armes chimiques, avertit Londres



« Il y a des choses qui sont inacceptables, et l'utilisation d'armes chimiques entraînera une réponse et toutes les options sont sur la table pour ce que cette réponse pourrait être », a déclaré mardi le sous-secrétaire d'État aux forces armées britannique James Heappey à la chaîne télévisée Sky News.



La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré lundi que Londres travaillait avec ses partenaires pour vérifier des informations selon lesquelles les forces russes auraient utilisé des agents chimiques lors d'une attaque à Marioupol.



Interrogé sur la BBC, James Heappey a affirmé que « tout ce qui se passe en Ukraine est répertorié et [Vladimir Poutine] devra rendre des comptes », même si le sous-secrétaire admet que le président russe ne comparaîtra pas devant la Cour pénale internationale de La Haye « de sitôt ». « J'ai toute confiance dans les tribunaux internationaux », a-t-il indiqué.



Après le départ des forces russes, dans la région de Kiev