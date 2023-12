Guerre en Ukraine : les frappes sur Belgorod ont fait 21 morts et plus de cent blessés, annonce la Russie

Après l’attaque meurtrière survenue samedi, Moscou accuse Kiev de « terrorisme délibéré ». L’Ukraine n’a pas réagi à ces accusations. De nouveaux bombardements du territoire ukrainien ont eu lieu samedi, tuant trois personnes, au lendemain de l’attaque massive de Moscou qui a fait une quarantaine de morts.



La ville de Kharkiv visée par des attaques russes



De nouveaux bombardements ont eu lieu sur le territoire ukrainien samedi, tuant trois personnes dans les régions de Kherson, Zaporijia et Tchernihiv, selon les différentes autorités locales.



A Kharkiv, ville du Nord-Est, 26 personnes ont été blessées, d’après le dernier bilan. Le procureur général a affirmé que deux adolescents et un Britannique, qui était le conseiller sécurité d’une équipe de journalistes allemands, figuraient parmi les blessés. Un hôtel, une école maternelle, des immeubles et des restaurants ont été touchés, d’après cette même source.



Ce samedi soir, la ville est de nouveau visée. « Il y a eu des frappes dans plusieurs immeubles résidentiels au milieu de la ville », a déclaré le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov. « Il y a des incendies. Tous les services concernés sont déjà sur place. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification », a-t-il ajouté en précisant que des drones Shahed avaient été repérés.



Moscou accuse l’Ukraine de « terrorisme »



Lors de la réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies demandée par Moscou, la Russie a accusé ce samedi l’Ukraine d’avoir commis un acte de « terrorisme délibéré » à propos des attaques de Belgorod, qui ont fait 21 morts et au moins 111 blessés, selon un bilan récemment réévalué. C’est l’attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit, en février 2022.



C’est « une attaque aveugle et délibérée contre une cible civile », a dit l’ambassadeur russe, Vassily Nebenzia, en accusant l’Ukraine d’avoir visé un centre sportif, une patinoire et une université. « Les membres du Conseil de sécurité ont l’occasion de faire leur devoir et d’évaluer de manière objective ce qui s’est passé », a-t-il ajouté, en accusant l’Ukraine d’avoir commis un « acte de terrorisme délibéré » et utilisé des armes à sous-munitions.



Ces frappes sont survenues au lendemain de bombardements russes intenses en Ukraine, qui ont tué une quarantaine de personnes, selon les autorités.



La Russie réévalue le bilan du bombardement de Belgorod à 18 morts



Le ministère des situations d’urgence russe établit le bilan de l’attaque de Belgorod, qu’elle impute à l’Ukraine, à 18 morts et 111 blessés, après un précédent bilan de 14 morts et 108 blessés. Cette frappe est survenue au lendemain de bombardements intenses en Ukraine, qui ont tué 39 personnes selon les autorités. Kiev n’a pas encore réagi aux accusations de Moscou, mais le ministère de la défense russe a déjà assuré que l’attaque ne resterait pas « impunie ».



Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce samedi à 22 heures (heure à Paris), à la demande de la Russie, pour discuter de la frappe, selon la mission russe auprès des Nations unies et trois membres du conseil.



Par ailleurs, une personne a été tuée, et dix autres blessées, dans un bombardement de Donetsk, grande ville de l’est ukrainien sous le contrôle de Moscou, a déclaré le chef de l’occupation russe de la région, Denis Pouchiline, sur Telegram.



Dimanche, le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, doivent tous deux prononcer des discours attendus pour le Nouvel An, après une année 2023 marquée par un échec de la contre-offensive de Kiev et le gel quasi total de la ligne de front.



Selon l’Ukraine, 13 millions de tonnes de marchandises ont été exportées par la mer Noire, depuis août



L’Ukraine a déclaré samedi 30 décembre avoir exporté environ 13 millions de tonnes de marchandises depuis la mise en place, en août, d’un couloir maritime en mer Noire devenu très important pour son commerce, malgré les menaces russes de bombardements. Ces quelque « 13 millions de tonnes » ont été transportées par 400 navires, a communiqué le ministre des infrastructures ukrainien, Oleksandr Kubrakov, sur X.