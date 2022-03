Guerre en Ukraine: nouveau cessez-le-feu à Marioupol pour évacuer les civils

Au lendemain d'une tentative infructueuse pour évacuer les civils de Marioupol, cette ville portuaire assiégée par les forces russes, à cause de la poursuite des bombardements, les autorités annoncent une nouvelle évacuation ce dimanche à la mi-journée. La prise de cette ville de quelque 450 000 habitants, située sur la mer d'Azov, permettrait la jonction entre les forces russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.



Les deux géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé samedi 5 mars qu’ils suspendaient leurs activités en Russie. Les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront plus valables à l’étranger, et les cartes émises à l’étranger ne fonctionneront plus en Russie.



Le président russe Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid : les sanctions occidentales « s'apparentent à une déclaration de guerre, a-t-il déclaré samedi,selon l’agence Reuters, mais Dieu merci, on n'en est pas encore arrivé là ».

Un nouveau round de négociations russo-ukrainiennes aura lieu lundi 7 mars, selon le chef de la délégation ukrainienne.

Le site de la rédaction russe de RFI diffuse désormais la radio publique ukrainienne en direct (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

Bataille de chiffres sur le front des soldats tués

Selon l'armée ukrainienne, plus de 11 000 soldats russes ont été tués depuis le 24 février. Kiev ne fait en revanche pas état de ses propres pertes. Des chiffres à prendre avec précaution. La Russie avait évoqué mercredi la mort de 498 soldats russes et 2 870 morts côté ukrainien. Impossible pour l'heure de vérifier ces données de manière indépendante.



Côté civils, l'ONU a confirmé la mort de 351 personnes et plus de 700 blessés. Un bilan sans doute très sous-estimé. Plus d'1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine en dix jours