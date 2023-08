Guerre en Ukraine: où en est la contre-offensive face à la Russie

Cette contre-offensive continue sur plusieurs secteurs : au sud du pays, dans la région de Berdiansk et de Melitopol ; dans la région de Zaporijjia ; et à l’est dans la région de Donetsk, principalement autour de Bakhmout. Toujours à l’est, le secteur de Koupiansk, qui a été libéré en septembre dernier, dans la région de Kharkiv, est à nouveau au centre des combats avec une offensive russe.



Du côté de Kiev, Kyrylo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a affirmé que les troupes ukrainiennes avançaient plus vite à Bakhmout que dans le sud de l’Ukraine où les forces russes ont construit des postes de défense solides. De son côté, Moscou affirme avoir repoussé les attaques sur Bakhmout.



Vers un avantage ukrainien ?

Mais cette contre-offensive ne se joue pas que sur la ligne de front, l’Ukraine a aussi intensifié ses frappes sur les routes d’approvisionnement russe : les deux ponts stratégiques reliant la Crimée occupée à la partie occupée de la région de Kherson, utilisés entre autres pour réapprovisionner l’armée russe, ont été endommagés par des frappes de missile ce week-end, forçant la Russie à utiliser les routes de l’est qui, elles, sont à portée de l’artillerie ukrainienne.



Cette nouvelle situation pourrait fournir un avantage à Kiev dans sa contre-offensive.