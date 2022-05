Guerre en Ukraine: vers un premier procès pour crime de guerre contre un soldat russe

► Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce qui sera le premier procès avec ce chef d'accusation dans le pays envahi par la Russie le 24 février, a annoncé mercredi la procureure générale de Kiev.



► Pour la première fois depuis le début de la guerre, le flux de gaz qui transite par l'Ukraine a baissé, certaines installations n'étant plus accessibles pour les autorités ukrainiennes dans l'Est du pays. Les volumes de gaz acheminés vers l'Allemagne via l'Ukraine ont notamment chuté de 25%.



► La menace russe s’éloigne de Kharkiv, la deuxième ville de l’Ukraine pilonnée depuis fin février, a annoncé mardi soir Volodymyr Zelensky. « Les localités de Cherkasy Tychky, Rusky Tychky, Roubijné et Bayrak ont été libérées » mais « l’intensité des bombardements dans le district de Kharkiv a augmenté », a précisé l'état-major ukrainien.



► Une série de photos publiées sur la chaîne Telegram du régiment Azov témoigne des conditions difficiles dans lesquelles vivent les défenseurs ukrainiens blessés, parfois amputés, qui se terrent sous l'usine sidérurgique Azovstal, à Marioupol.



► Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transnistrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré ce mardi la cheffe du renseignement américain, Avril Haines. « Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass », a-t-elle déclaré lors d'une audition au Congrès.





Trois morts et douze blessés dans une frappe russe dans le nord-est



Une frappe aérienne russe sur la ville de Novgorod-Siverskiï, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait au moins trois morts et douze blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les services de secours locaux à l'AFP. « Il y a trois personnes tuées et douze blessés à la suite d'une frappe » sur Novgorod-Siverskiï, a affirmé un porte-parole des secours, donnant un premier bilan.



La Finlande va annoncer sa décision sur l'adhésion à l'Otan dimanche 15 mai



Le président et la Première ministre de la Finlande se sont dit favorables jeudi à une adhésion « sans délai » à l'Otan, précisant que la décision du pays nordique serait annoncée dimanche à l'organisation.



« Être membre de l'Otan renforcerait la sécurité de la Finlande. En tant que membre de l'Otan, la Finlande renforcerait l'alliance dans son ensemble. La Finlande doit être candidate à l'adhésion à l'Otan sans délai », ont affirmé le président Sauli Niinistö et la Première ministre Sanna Marin dans un communiqué commun.



L'Ukraine demande qu'on lui « réserve » une place dans l'Union européenne



Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a demandé jeudi qu'une place soit « réservée » pour son pays dans l'Union européenne, même si les négociations d'adhésion doivent durer longtemps. « On entend très souvent que l'Ukraine appartient à la famille européenne et à présent il importe de réserver cette place » pour le pays dans l'Union européenne, a-t-il déclaré à la télévision publique allemande au début d'une visite dans le pays.