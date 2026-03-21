Korité à Touba : l'imam appelle les fidèles à préserver l’esprit du Ramadan et rappelle l’importance de la Zakât al-Fitr

L’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal, a été célébrée ce samedi dans la ville sainte de Touba. À la Grande Mosquée de Touba, la prière a été dirigée par l’imam Serigne Fallou Mbacké, qui a délivré un message au nom du Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, absent lors de la cérémonie.



Dans son intervention, l’imam a salué l’engagement et la ferveur des fidèles durant le mois béni de Ramadan, marqué à Touba par une forte mobilisation religieuse, entre prières, ruptures du jeûne (ndogou) et diverses activités de dévotion.



« Le Khalife général des Mourides félicite et encourage les fidèles pour avoir accompli ce mois béni dans la ferveur à Touba, marqué par une forte affluence dans les lieux de culte, les récitals de Coran, la multiplication des prières surérogatoires, des conférences religieuses ainsi que la récitation des panégyriques du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba », a-t-il indiqué.



Il a également exhorté les fidèles à préserver cet élan spirituel au-delà du mois de Ramadan, rappelant que « le Ramadan est une épreuve de droiture pour le musulman ».



Par ailleurs, l’imam de la grande mosquée a insisté sur l’importance de la Zakât al-Fitr, rappelant qu’il s’agit d’une aumône destinée à purifier le jeûne du fidèle.



« Le jeûneur doit obligatoirement s’acquitter de la Zakât al-Fitr conformément aux enseignements de l’islam », a-t-il souligné.



Serigne Fallou Mbacké a précisé que cette aumône doit être remise aux personnes démunies avant la prière de l’Aïd, afin de leur permettre de célébrer la fête dans la dignité.