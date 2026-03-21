Korité 2026 : l'imam Omar Sall appelle à la vigilance parentale face aux mutations sociales

Dans un contexte de débats sociétaux croissants, certaines voix religieuses appellent à renforcer le rôle de l’éducation dans la transmission des valeurs. C’est le cas de l’imam Omar Sall, qui s’est récemment exprimé sur l’importance de l’encadrement des enfants dès le plus jeune âge.



Selon lui, l’éducation constitue un levier essentiel pour préserver les repères moraux et culturels au sein de la société. S’appuyant sur des enseignements islamiques, il rappelle que le Prophète Muhammad (PSL) mettait déjà l’accent sur la perfection des comportements comme fondement de la vie sociale. Dans cette perspective, l’imam insiste sur la nécessité pour les parents d’assumer pleinement leur rôle éducatif.



« Il faut qu’on éduque nos enfants dès le bas âge, il ne faut pas les laisser livrés à eux-mêmes », a-t-il déclaré.



L’imam Sall a également évoqué l’actualité législative, notamment une loi adoptée à l’Assemblée nationale, pour laquelle il a exprimé son souhait de promulgation. Il encourage les autorités à poursuivre leurs efforts dans ce sens, tout en soulignant que l’action légale doit s’accompagner d’un travail de fond sur l’éducation.



Pour lui, les mutations sociales observées aujourd’hui trouvent parfois leur origine dans un manque d’encadrement ou dans des influences extérieures. Il appelle ainsi à un retour aux valeurs transmises par la religion et les traditions familiales.



« Nous avons des limites à ne pas franchir et des valeurs héritées de nos parents et de nos devanciers. Il est important d’insister sur ces repères pour construire une société équilibrée », a-t-il ajouté.



L’imam estime enfin qu’une jeunesse bien formée, consciente de ses valeurs et de son héritage culturel, sera mieux armée pour faire face aux défis contemporains. Dans cette optique, il invite les familles et la société dans son ensemble à accorder une attention particulière à l’éducation morale et spirituelle des enfants.