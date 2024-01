Guinaw-Rails : un faux petit fils de Cheikh Ibra Fall gruge des candidats à l'émigration de 14 millions

Un individu se faisant passer pour le petit-fils de Cheikh Ibra Fall, a été démasqué à Guinaw-rails, dans la banlieue dakaroise. Profitant de son apparence religieuse, il escroquait des candidats à l'émigration en leur promettant d'obtenir des visas pour les États-Unis ou l'Italie.



L'escroc, identifié comme A. Lakhat Fall, a utilisé son faux statut pour solliciter des prières et convaincre ses victimes qu'il pouvait faciliter l'obtention de visas. Parmi les candidats escroqués, Adama Fall a déclaré avoir versé 4,5 millions FCFA à Lakhat, qui avait promis de lui obtenir un visa pour les États-Unis en deux mois. Après deux mois sans nouvelles, Adama n'a plus réussi à contacter l'escroc.



Après plusieurs plaintes déposées dans différents commissariats et à la Division des investigations criminelles (Dic), Lakhat Fall a été traqué par la police de Guinaw-rails. Une victime, Adama Fall, a réussi à piéger l'escroc en se faisant passer pour une nouvelle victime. Lors de la rencontre fixée, Lakhat a été appréhendé par Adama et remis à la police.



Lors de son arrestation, il a été révélé qu'Ibrahima N., jouait un rôle de complice en récupérant 10% de chaque montant versé par les candidats à l'émigration. Les deux escrocs ont été déférés au parquet, Lakhat Fall pour escroquerie et Ibrahima N. pour complicité. La police continue d'auditionner d'autres victimes afin de faire toute la lumière sur cette affaire d'escroquerie.