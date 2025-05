Guinée : Bassirou Diomaye Faye accueilli en grande pompe

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a entamé ce lundi, une visite d'État en République de Guinée-Bissau, marquant ainsi son premier déplacement officiel dans le pays voisin depuis son accession à la magistrature suprême.



Dès son arrivée à Bissau, le chef de l'État sénégalais a été accueilli avec les honneurs militaires, témoignant du respect et des liens historiques unissant les deux nations. Le protocole officiel a toutefois rapidement laissé place à une ambiance chaleureuse et populaire, alors que des centaines de Bissau-Guinéens s'étaient massés le long de la grande avenue menant au Palais présidentiel pour saluer sa venue.



Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, devrait être l'occasion d'aborder des thèmes stratégiques tels que la sécurité régionale, les échanges économiques et l'intégration sous-régionale. Les deux pays, membres de la CEDEAO, partagent en effet des défis communs, notamment en matière de stabilité et de développement.