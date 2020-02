Guinée-Bissau: la Cour suprême invalide les résultats de l’élection présidentielle (Document)

En Guinée Bissau, la Cour suprême a invalidé les résultats de l’élection présidentielle et demandé un recomptage des voix bureau par bureau.



Sur sa page Facebook, le candidat Domingos Simoes Pereira a posté le document pour jubiler en ces termes: "Croire en la justice est le seul chemin sûr vers la construction d'une patrie vraiment démocratique. C ' est pourquoi le paigc célèbre avec le peuple guinéen cette courageuse et louable décision du Stj. Fais-toi plaisir ! Paigc - Ia force du peuple".